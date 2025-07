David Juventus l’ex compagno Mannone | Aspettiamo di vedere come si adatterà al calcio italiano è un attaccante completo Ha fatto anche il 10 gli dicevo che era come Pippo Inzaghi

David Juventus, l’ex compagno Mannone, ha parole entusiaste per il nuovo acquisto bianconero: un attaccante completo che ha anche il talento di giocare da 10, paragonato a Pippo Inzaghi per la sua determinazione e spietatezza sotto porta. La sua capacità di adattarsi al calcio italiano sarà sicuramente una delle chiavi del suo successo in Juventus. Ora, non resta che scoprire come si integrerà nel nostro campionato e nelle ambizioni della squadra.

David Juventus, l’ex compagno Mannone parla così del nuovo acquisto bianconero: tutte le dichiarazioni. L’ex portiere del Lille Vito Mannone ha parlato a Tuttosport per analizzare il colpo del calciomercato Juve, David che è stato ufficializzato negli scorsi giorni come nuovo attaccante bianconero. Di seguito le dichiarazioni del suo ex compagno nell’esperienza francese sul nuovo bomber della Vecchia Signora. DAVID JUVENTUS – «Ne ho visti passare, di giocatori forti. Lui è tra i più bravi, sicuramente è molto valido. Spero possa dimostrare quanto fatto negli ultimi anni anche in Italia. Però giocare in Francia è una cosa, qui è un altro campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, l’ex compagno Mannone: «Aspettiamo di vedere come si adatterà al calcio italiano, è un attaccante completo. Ha fatto anche il 10, gli dicevo che era come Pippo Inzaghi»

In questa notizia si parla di: mannone - juventus - compagno - david

Juve, le parole di Vito Mannone, ex compagno di Jonathan David sul suo trasferimento in bianconero Vai su Facebook

David come Inzaghi ma più tecnico. La strana sorpresa e la differenza da Vlahovic; Mannone: “Contento per David che arriva in una grande squadra. Jonathan parlava da mesi…”; David, l'ex compagno Mannone: È uno da lavoro sporco: al Lille lo paragonavo a Inzaghi.

"David come Inzaghi ma più tecnico. La strana sorpresa e la differenza da Vlahovic" - L'intervista a Vito Mannone, ex compagno del canadese: "Jonathan è tra i più bravi. tuttosport.com scrive

Juve Jonathan David, l’ex compagno Mannone: «Mi parlava dell’Italia da mesi: ecco quanti gol può fare» - Le parole di Vito Mannone, ex compagno di squadra di Jonathan David, pronto al trasferimento alla Juve: «Un professioniste e un bravo ragazzo» Vito Mannone, ex portiere italiano con esperienze in Prem ... Come scrive calcionews24.com