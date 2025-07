Classifica Radio 27 giugno – 3 luglio | A Me Mi Piace di Alfa si conferma al primo posto

La classifica radio dal 27 giugno al 3 luglio 2025 conferma Alfa si conferma al primo posto, conquistando ancora una volta il cuore degli ascoltatori con "A me mi piace". Tra novità e grandi ritorni, il panorama musicale si infiamma: Ed Sheeran, The Kolors e Blanco continuano a dominare le playlist. La musica italiana si distingue con Blanco, che raggiunge la sua vetta più alta con "Maledetta Rabbia". Un universo sonoro da scoprire e seguire passo dopo passo.

La Classifica Radio di Earone riferita alla settimana numero 27 del 2025 ha ancora una volta sul podio con Ed Sheeran, Alfa e The Kolors. Raggiunge la posizione più alta dalla sua release Maledetta Rabbia di Blanco (alla #10), che segue il successo di Piangere A 90, brano che ha aperto la nuova era musicale dell'artista. Nel singolo il 21enne mantiene intatta la sua carica istintiva e torna a esplorare sonorità più dirette, dinamiche e trascinanti, muovendosi in equilibrio tra energie estive e tempeste interiori: un'esplosione di vulnerabilità cantata con la voce graffiata di chi sente ancora il peso degli errori commessi e della fine di un rapporto.

In questa notizia si parla di: classifica - radio - alfa - giugno

