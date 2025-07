Thuram Lautaro nessun confronto | l’Inter monitora ma non interviene

L'Inter osserva attentamente la situazione tra Thuram e Lautaro, senza pressioni o interventi immediati. La mancanza di un confronto diretto, come riportato da Libero, evidenzia una fase di attesa strategica, dove la societĂ preferisce monitorare senza forzare. In un contesto di tensione latente, il silenzio assume un ruolo cruciale, lasciando aperte diverse possibilitĂ sul futuro. Ma come evolverĂ questa delicata dinamica?

Thuram Lautaro nessun confronto chiarificatore: la societĂ nerazzurra monitora ma sceglie di non forzare. Secondo quanto riportato oggi da Libero, tra Marcus Thuram e Lautaro MartĂ­nez non ci sarebbe stato ancora un vero confronto diretto dopo le tensioni emerse nelle fasi finali della stagione, culminata con l’eliminazione dal Mondiale per Club. Nessuna rottura ufficiale, nessuna frattura insanabile, ma un silenzio significativo che non è passato inosservato nei corridoi di Appiano Gentile. Il quotidiano sottolinea che, nonostante siano la coppia titolare dell’attacco nerazzurro, i due non avrebbero ancora chiarito alcuni episodi legati alla gestione del pallone, delle gerarchie in campo e – piĂą in generale – del rapporto umano tra i due. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Lautaro, nessun confronto: l’Inter monitora ma non interviene

In questa notizia si parla di: lautaro - confronto - thuram - nessun

Thuram-Lautaro Martinez, strappo rientrato? Il confronto – CdS - Un confronto tra Thuram e Lautaro Martinez si è svolto in modo civile, nonostante le recenti tensioni tra i due.

CorSera - Dumfries sta con Thuram ma non contro Lautaro: ecco cosa chiedono anzi pretendono entrambi Vai su Facebook

Attacco Inter, mettiamola in questo modo: diciamo che c'è Inter-Lazio e poi si va, non so, a Newcastle o Marsiglia e poi c'è il derby. Tutte partite importanti ovviamente. Secondo voi corriamo il rischio di andarci di nuovo con Lautaro e Thuram spremuti perché n Vai su X

Caso Calhanoglu-Lautaro, l'Inter diventa una polveriera: squadra e Chivu a confronto; CdS - Lautaro e Thuram: chiarimento davanti a un caffè. La quiete dopo la tempesta?; Bayern Monaco-Inter, le formazioni ufficiali di Champions: Inzaghi con Lautaro-Thuram, Müller escluso.

Libero: “Thuram-Lautaro? Non c’è stato ancora alcun confronto. La posizione dell’Inter” - "Per l’Inter sarà fondamentale cedere Taremi per fare spazio a un altro attaccante", commenta poi il quotidiano ... Riporta fcinter1908.it

CorSera - Lautaro-Thuram, le due versioni dello screzio: frattura ricomponibile? - La con Thuram che si è schierato contro il suo capitano Due facce di una medaglia così diverse e da qua ... Scrive calciomercato.com