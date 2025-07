Ferrari altra delusione in Gran Bretagna Vasseur ‘accusa’ i piloti e Leclerc ammette | Sono il primo colpevole

La Ferrari ancora una volta delude in Gran Bretagna, con Vasseur che lancia accuse e Leclerc che ammette di essere il primo colpevole. Dopo prove libere promettenti, le qualifiche hanno evidenziato le difficoltà di Maranello, che scatterà dalla terza fila nel GP di oggi. La sfida è ardua, ma i tifosi sperano in una svolta: la stagione 2025 può ancora riservare sorprese positive.

Le Prove Libere erano state incoraggianti, ma le qualifiche del sabato si sono rivelate l’ennesima parentesi negativa per la Ferrari in questa prima parte della stagione 2025. Il team di Maranello comincerà il Gran Premio della Gran Bretagna (oggi ore 16:00 su Sky Sport F1) dalla terza fila, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc rispettivamente in quinta e sesta posizione. Un risultato figlio di una brutta prestazione da parte dei piloti, che il team principal Frederic Vasseur non si è sottratto dal sottolineare. Ferrari, le parole di Frederic Vasseur. «Fin dall’inizio del weekend abbiamo mostrato di avere un buon passo, probabilmente il migliore della stagione dopo Monaco», ha esordito Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ferrari, altra delusione in Gran Bretagna. Vasseur ‘accusa’ i piloti, e Leclerc ammette: «Sono il primo colpevole»

