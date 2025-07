Bimba ha bisogno di cure ma il padre | Non posso dare il consenso in realtà è figlia di mio fratello

Una vicenda che tocca le corde più profonde dell’umanità: una bambina del Pistoiese, bisognosa di cure, si trova al centro di una lotta legale e familiare difficile da comprendere. Il padre biologico, infatti, rifiuta di assumersi la responsabilità, lasciando la giovane senza voce e senza supporto. In un mondo dove spesso i più deboli sono le vittime invisibili, questa storia ci invita a riflettere sul valore della tutela e dell’amore. Continua a leggere.

Una storia che lascia sgomenti, in cui a pagare il prezzo più alto è, come spesso accade, chi non ha voce: una bambina (originaria del Pistoiese). Il compagno della madre, oggi residente nel Pisano, nega di essere il padre. Il Tribunale dei minori di Firenze lo sospende dalla potestà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: padre - bimba - bisogno - cure

Schianto sulla strada maledetta, il padre morto sul colpo: gravissimi moglie e bimba di 7 mesi - Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Oriago di Mira, spezzando una giovane famiglia.

(Elena De Vincenzo / Tg1) Il padre di Chantal, bimba sequestrata dalla madre in Italia 13 anni fa, parla ai microfoni del Tg1: "Chiusa in casa per anni, mai visto un bambino, mai mangiato un gelato", dice commosso Vai su Facebook

Bimba ha bisogno di cure, ma il padre: Non posso dare il consenso, in realtà è figlia di mio fratello; Chantal Tonello avrà bisogno di cure e supporto piscologico prima di poter tornare in Italia; Faltas: un rifugio sicuro per i bambini di Gaza.

Bimba ha bisogno di cure, ma il padre: “Non posso dare il consenso, in realtà è figlia di mio fratello” - Una storia che lascia sgomenti, in cui a pagare il prezzo più alto è, come spesso accade, chi non ha voce: una bambina (originaria del Pistoiese) ... Riporta fanpage.it

«Questa bimba non è mia: è figlia di mio fratello»: il Tribunale toglie la potestà - «Non ho dato il consenso ad eseguire gli esami diagnostici sulla bambina perché non è mia figlia, è la figlia di mio fratello». Secondo msn.com