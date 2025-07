Dal Fronte alla leggenda | Grilz raccontato alla nuova generazione della fiaccola

Dal fronte alla leggenda, Almerigo Grilz si rivela un simbolo imprescindibile per le nuove generazioni, custodi di un patrimonio di coraggio e dedizione. A Pisa, ho avuto l’onore di condividere la sua storia con giovani militanti e dirigenti di Gioventù Nazionale e Azione Studentesca, pronti a portare avanti il suo esempio. In un mondo in evoluzione, Grilz rimane un faro di ispirazione, e il suo ricordo continua a vivere attraverso libri, graphic novel e premi giornalistici dedicati a lui.

A Pisa ho avuto l’onore di parlare di Almerigo Grilz davanti ad un ampio pubblico formato soprattutto da ventenni, militanti e dirigenti di Gioventù Nazionale e Azione Studentesca, cioè il futuro di questa nostra Nazione. Molti di loro non avevano ancora potuto vedere al cinema Albatross ma ho spiegato come quel film fosse soprattutto per loro. In questi anni sono usciti ottimi libri, graphic novel, c’è un premio giornalistico dedicato a Grilz, tutti tasselli di un mosaico che contribuiscono mattone dopo mattone a raccontare le vicende di un vero e proprio mito. Ma un film, con una seria produzione e distribuzione, con il simbolico (e concreto) sostegno della Rai fa giustizia: storica, culturale, politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dal Fronte alla leggenda: Grilz raccontato alla nuova generazione della “fiaccola”

