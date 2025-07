Kiev 157 droni russi e missili sull' Ucraina almeno 7 morti

Gli attacchi russi in Ucraina continuano a infuriare, con oltre 157 droni e quattro missili S-300 colpendo il territorio in modo devastante. Le vittime civili sono almeno sette, tra cui donne e bambini, mentre le regioni di Donetsk, Kherson e Kharkiv si preparano ad affrontare un'altra notte di ostilità . La tensione aumenta e la resilienza degli ucraini viene messa alla prova, mentre il mondo osserva con preoccupazione questa escalation di violenza.

Almeno sette civili sono stati uccisi nelle in Ucraina, cinque fra le regioni di Donetsk e Kherson e due nella città di Kharkiv, rispettivamente nell'est, nel sud e nel nord-est, a causa dei bombardamenti russi. Lo affermano le autorità , ripresa dai media ucraini, che, citando l'aeronautica militare, scrive che durante la notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con almeno 157 droni e 4 missili S-300, colpendo in almeno 19 punti, mentre le forze di difesa hanno abbattuto finora 98 droni. Altri 19 sono andati persi dalle tracce radar o sono caduti in zone aperte. Secondo le autorità , Mosca ha colpito infrastrutture critiche e sociali, in particolare aree residenziali, danneggiando 5 grattacieli e 6 abitazioni private. 🔗 Leggi su Quotidiano.net