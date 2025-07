Allerta meteo per temporali improvvisi e intensi

L'estate in Campania si prepara a sorprendere ancora, ma questa volta con un imprevisto improvviso: temporali intensi e fulminei. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla valida fino a domani sera, segnalando precipitazioni rapide e potenti su tutta la regione. √ą fondamentale restare aggiornati e adottare le dovute precauzioni per affrontare al meglio questa emergenza meteorologica, perch√© un temporale improvviso pu√≤ cambiare le carte in tavola in un attimo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di¬†allerta¬†meteo¬†di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 23.59 di oggi, domenica 6 luglio, fino alle 23.59 di domani, luned√¨ 7 luglio, su tutta la Campania. Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapidit√† di evoluzione: quindi potranno rivelarsi molto intense anche se in un arco temporale breve. Il quadro meteo √® infatti caratterizzato da incertezza previsionale. Durante i temporali saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it ¬© Anteprima24.it - Allerta meteo per temporali improvvisi e intensi

