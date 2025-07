Quanto ci piace il jelly blush il nuovo trend makeup dell’estate 2025

Il beauty di quest'estate 2025 si trasforma in un'esperienza sensoriale unica, e il jelly blush è il suo protagonista indiscusso. Immagina un blush che ricorda un dolce irresistibile, ma che puoi sfoggiare sul viso: un tocco di colore che conquista occhi e sensi. Se desideravi un trend che unisce estetica e divertimento, questo è quello che fa per te. Preparati a scoprire come il trucco diventa un gioco di emozioni e gusto!

Volevate un trend beauty in cui c’è un blush che sembra un dessert (ma si mette sul viso)? Se sì, stiamo parlando del jelly blush. Il beauty, negli ultimi mesi, si è fatta sempre più multisensoriale. Texture, colori e formule non parlano solo alla vista: vogliono essere toccati, vissuti, persino “assaporati” con gli occhi. Ed è proprio da questa dimensione giocosa e irresistibile che nascono i jelly blush, i nuovi protagonisti delle trousse estive. Hanno la consistenza di un dolce al cucchiaio, si stendono con la leggerezza di un velo d’acqua e regalano alle guance quel tocco di colore delicato che sembra arrivare direttamente da una passeggiata al sole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quanto ci piace il jelly blush, il nuovo trend makeup dell’estate 2025

