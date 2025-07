Calciomercato Juve | Sancho obiettivo concreto ma c’è un ostacolo! Serve trovare l’intesa sull’ingaggio

La Juventus si mobilita con determinazione per rinforzare l’attacco, puntando forte su Jadon Sancho del Manchester United. Il talento inglese resta un obiettivo concreto, ma un ostacolo cruciale riguarda l’accordo sull’ingaggio. La trattativa si fa intensa e richiede una soluzione rapida, perché i bianconeri vogliono assicurarsi il profilo giusto per tornare competitivo. Riusciranno a superare questa sfida e portare il suo entusiasmo in campo?

La Juventus continua a lavorare con decisione per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nome in cima alla lista resta quello di Jadon Sancho, esterno offensivo classe 2000 del Manchester United, che rappresenta uno dei principali obiettivi del mercato estivo bianconero. Secondo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve: Sancho obiettivo concreto, ma c’è un ostacolo! Serve trovare l’intesa sull’ingaggio

In questa notizia si parla di: sancho - calciomercato - juve - obiettivo

Calciomercato, la Juve si inserisce per Sancho: duello con il Napoli, la situazione - Il calciomercato si infiamma: la Juventus entra nella corsa a Jadon Sancho, creando un duello emozionante con il Napoli.

In queste ore sono in corso nuovi colloqui tra la #Juve e l’agente di Jadon #Sancho • L’obiettivo è superare il #Napoli che si è mosso prima • Su Sancho c’è anche il Bayer Leverkusen • La richiesta del ManUtd è di €25M #calciomercato Vai su X

#Primapagina #Tuttosport 03/07/2025 #David #Osimhen #Sancho #KoloMuani #JonathanDavid #Juve #Juventus #Tudor #Vlahovic #Hjulmand #calciomercato #MercatoJuve #Jupensiero Vai su Facebook

Calciomercato, è scontro tra Juve e Napoli su Sancho: le due diverse strategie e il solito obiettivo; Non solo David: Juve, tutti gli obiettivi per difesa e centrocampo; Juve, Sancho è un obiettivo: lo United lo valuta 30 milioni di euro.

Non solo Sancho: la Juve chiude un altro colpo da 30 milioni - La Juventus viaggia spedita verso quelli che sono gli obiettivi di calciomercato che non si fermeranno a David e Sancho in avanti. Lo riporta calcionow.it

DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di domenica 6 luglio - Da Sancho e Osimhen a Jashari e Ederson: tutte le notizie di Serie A ... Riporta calciomercato.it