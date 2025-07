La ricetta video | Muffin salati o degli amici

Se cercate un'idea sfiziosa e veloce per sorprendere amici o rendere speciale una cena informale, i muffin salati sono la soluzione che fa per voi. Facili da preparare e personalizzabili con ingredienti a portata di mano, questi deliziosi bocconcini conquisteranno tutti al primo morso. Prepariamoli insieme e scopri come trasformare semplici ingredienti in un finger food irresistibile!

Avete voglia di qualcosa di sfizioso senza passare ore ai fornelli? Questi muffin salati si preparano in pochi minuti e si cuociono in forno. Perfetti per un aperitivo con gli amici o una cena leggera con un’insalata fresca. L’impasto è semplice (farina, uova, latte, formaggio grattugiato e lievito) e le farciture si scelgono con quello che c’è in frigo: zucchine e taleggio, pomodorini e prosciutto cotto, ma anche olive, ricotta, speck o salame piccante. Lasciateli intiepidire, aprite un buon bianco del Nordest. e la serata è servita. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La ricetta video: Muffin salati o degli amici

