La crisi del vino colpisce il Portogallo | le proteste dei viticoltori del Douro

La crisi del vino scuote il Portogallo, con i viticoltori del Douro in piazza per chiedere interventi immediati. Centinaia di produttori si sono riuniti per denunciare il crollo dei prezzi, frutto di sovrapproduzione, e l'aumento dei costi di produzione che mette a dura prova la loro sopravvivenza. Una mobilitazione significativa che evidenzia le sfide di un settore fondamentale per l’economia locale e internazionale.

“La crisi del vino è arrivata ad un livello drammatico. Bisogna ridurre la produzione”. Gregory Perrucci lancia l’idea di un manifesto dal basso - La crisi del vino 232 ha raggiunto livelli drammatici, mettendo a rischio un settore fondamentale per l’Italia.

Il sughero portoghese e la crisi climatica

Quasi 10 milioni di litri in esubero, la crisi del vino colpisce il Piemonte - Dai dati di Confagricoltura Piemonte decine di ettolitri invenduti e dunque da smaltire. Segnala rainews.it

In Europa c’è troppo vino - Il Post - Rispetto all’anno scorso le vendite di vino sono diminuite del 7 per cento in Italia, del 10 in Spagna, del 15 in Francia, del 22 in Germania e del 34 per cento in Portogallo. Segnala ilpost.it