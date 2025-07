Basta allarmismi ed euro-follie Non è l’uomo il cancro del pianeta

Basta con allarmismi e euro follie: non siamo il cancro del pianeta. Il caldo di questi giorni ci insegna che il climate change è parte di un ciclo naturale, smentendo le accuse di colpe umane e le tassazioni punitive. La storia e la scienza ci mostrano come il clima si evolva in fasi variabili da millenni, ricordandoci che la soluzione nasce dalla conoscenza, non dalla paura ingiustificata.

Cosa ci insegna il caldo di questi giorni? La narrazione dominante sui media dice che è colpa nostra, del nonno che viaggia con la Panda e della zia che fa il barbecue, perciò la Ue vuole punirci e tassarci. Sennonché questa ideologia è smentita dalla storia e dalla scienza, infatti sappiamo, con certezza, che il clima del pianeta cambia continuamente, da sempre, secondo cicli naturali, e alterna fasi più fredde a fasi più calde (in passato anche molto più calde di oggi). Quindi lasciamo in pace il nonno e la zia. Invece questo caldo ci insegna un’altra cosa, questa sì vera: è falso il dogma climatistaambientalista per cui l’uomo sarebbe il cancro del pianeta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Basta allarmismi ed euro-follie Non è l’uomo il cancro del pianeta

