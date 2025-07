Trovato morto a 35 anni nell’androne di casa sua si indaga sulle cause

Una tragedia scuote Manciano: un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita nell’androne di casa sua, in circostanze ancora da chiarire. La scoperta, fatta questa mattina da un vicino, ha lasciato la comunità sgomenta e in attesa di risposte. Le indagini sono in corso per determinare le cause di questa scomparsa improvvisa. La vicenda si svolge in un momento di grande dolore e mistero, che richiede chiarezza e giustizia.

Manciano (Grosseto), 6 luglio 2025 – E’ stato trovato morto a 35 anni nell’androne di casa sua. Tragedia a Manciano, dove un uomo originario del posto, italiano e molto conosciuto, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Quel che è certo è che a trovarlo è stato un vicino di casa quando erano circa le 6 di stamani, domenica 6 luglio. Per il 35enne non c’era già più nulla da fare. Nel momento in cui è stato ritrovato indossava solo i pantaloncini. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono immediatamente intervenuti anche i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini per capire la causa della morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato morto a 35 anni nell’androne di casa sua, si indaga sulle cause

