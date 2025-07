Catania povertà | Caritas Diocesana 350 persone aiutate ogni giorno metà sono italiane

A Catania, ogni giorno oltre 350 persone si rivolgono all’Help Center della Caritas diocesana, con il 51% di loro italiani. Un dato in crescita rispetto al 2023, che riflette un peggioramento delle condizioni sociali locali. La maggioranza degli assistiti sono uomini disoccupati, e la situazione richiede attenzione immediata. Scopriamo insieme come la solidarietà può fare la differenza in questa città in difficoltà.

350 persone aiutate ogni giorno, la metà sono italiane. Nel 2024 oltre 350 persone al giorno si sono rivolte all' Help Center della Caritas diocesana di Catania per ricevere supporto personalizzato. È un dato in crescita rispetto alle 300 persone del 2023, che evidenzia l'aggravarsi delle condizioni sociali in città. Il 51% degli assistiti è italiano, mentre la maggioranza è composta da uomini disoccupati (70% e 77% rispettivamente), con un livello di istruzione medio-basso (il 51,3% ha solo la licenza media ). Un sistema di supporto strutturato. Nel corso del 2024, l'Help Center ha registrato oltre 15.

