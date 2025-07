Fiorentina quanti dubbi sul futuro di Sottil! Il giocatore in bilico tra l’essere un esubero e l’essere una risorsa

La futura permanenza di Sottil al centro delle discussioni, mentre la Fiorentina si prepara a una nuova stagione. Con l’avvicinarsi del ritiro e le sfide tattiche all’orizzonte, il destino del giovane talento resta incerto: sarà un’esplosione di risorsa o finirà per essere un esubero? La decisione prenderà forma nelle prossime settimane, ma intanto i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi che potrebbero cambiare le prospettive del club.

Con l’inizio del ritiro estivo previsto per il 14 luglio al Viola Park, la Fiorentina entra ufficialmente nella sua nuova era targata Stefano Pioli. Tra i tanti nodi da sciogliere, uno dei piĂą delicati riguarda il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fiorentina, quanti dubbi sul futuro di Sottil! Il giocatore in bilico tra l’essere un esubero e l’essere una risorsa

In questa notizia si parla di: essere - fiorentina - quanti - dubbi

Adani sicuro su Vlahovic: «Lui forte alla Fiorentina e non alla Juventus? Cambiano i livelli: quelli della Viola non possono essere gli stessi richiesti dai bianconeri» - Lele Adani esprime sicurezza su Vlahovic, sottolineando come il suo livello sia diverso tra Fiorentina e Juventus.

Luna Park Fiorentina 10/06/25 Vai su Facebook

Quanti dubbi per Kean. Tre strade percorribili, ma nessuna certezza; Fiorentina, dubbi sul futuro di Palladino: spunta Sarri, la situazione; Corriere dello Sport non ha dubbi: “Gudmundsson non verrà riscattato dalla Fiorentina”.

Calciomercato Fiorentina: quanti dubbi sull’attaccante, la cifra è alta - MSN - Calciomercato Fiorentina: quanti dubbi sull’attaccante, la cifra è alta 12 ora/e C'è un calciatore che gioca nella Fiorentina che sta deludendo e non poco le aspettative della dirigenza e ... Lo riporta msn.com

Lazio-Fiorentina, probabili formazioni: Sarri quanti dubbi. Castellanos in pole, spera Guendouzi - Calciomercato.it - Davanti a Terracciano torna capitan Biraghi a sinistra mentre a destra, con gli infortuni di Dodo e Kayode, dovrebbe scivolare Parisi ... Riporta calciomercato.it