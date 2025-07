Mediaset Extra | maratona-omaggio per NON È LA RAI

Domenica 6 luglio, Mediaset Extra rende omaggio a un capitolo fondamentale della televisione italiana. Dalle 13.00 alle 18.30, rivivremo le emozioni di "Non è la Rai", il rivoluzionario show ideato da Gianni Boncompagni che ha segnato un’epoca. Un viaggio tra le puntate più iconiche e memorabili, fino alla finale del 1995, accompagnata dalle note di "T’appartengo". Non perdere questa straordinaria maratona per celebrare un’eredità che ha lasciato il segno nella storia della tv.

Maratona-omaggio per «NON È LA RAI» dalle ore 13.00 alle 18.30 di domenica 6 luglio. 30 anni fa, terminava lo storico programma con il quale Gianni Boncompagni ha rivoluzionato il linguaggio televisivo italiano. Mediaset Extra celebra l’evento domenica 6 luglio, dalle ore 13.00 alle 18.30, con una selezione di puntate storiche, che si concluderà con quella del 30 giugno 1995: una finale sulle note di T’appartengo  e la presenza di alcune delle showgirl  più note delle varie edizioni. Il  teen-show, autentico fenomeno di costume degli anni Novanta ed oltre, è stata trasmesso in diretta dal 9 settembre del 1991, dallo Studio 1 del Centro Palatino di Roma. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Mediaset Extra: maratona-omaggio per «NON È LA RAI»

