Pesce conservato in locali non idonei | scatta il sequestro

Quando il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare viene trascurato, i rischi per la salute pubblica sono inevitabili. Recenti controlli dei carabinieri a Torre del Greco hanno portato al sequestro di quasi tre chili di droga, oltre 300 chili di prodotti ittici conservati in locali non idonei e due cani detenuti illegalmente. Questi interventi evidenziano quanto sia fondamentale vigilare su ogni dettaglio: dalla legalità alla tutela della salute.

Quasi tre chili di droga, oltre 300 chili di prodotti ittici e due cani detenuti illegalmente. È il bilancio dei sequestri effettuati dai carabinieri impegnati in questi giorni in attività di perquisizione e in controlli alla circolazione nel centro di Torre del Greco. I militari dell'Arma della locale compagnia, coadiuvati dai colleghi del nucleo parco forestale, del nucleo cinofili di Sarno e da un velivolo del nucleo elicotteri di Pontecagnano, hanno presidiato la città nelle aree ritenute più sensibili. In tutto sono 59 le persone identificate, con 19 veicoli passati al setaccio.

