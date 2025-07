Wimbledon Iga Swiatek sconcertante | Stasera mi mangio la pasta con le fragole

Iga Swiatek sorprende ancora: dopo un inizio modesto a Wimbledon, la campionessa polacca si distingue nel terzo turno del torneo 2025, battendo Danielle Collins con autorità. Con un percorso privo di ex campionesse e top ten, ora si prepara ad affrontare Clara Tauson, in rapida ascesa. Se manterrà il livello attuale, la sua corsa potrebbe riservarle altre grandi soddisfazioni, rendendo questo torneo imprevedibile e avvincente come mai prima.

Iga Swiatek, nonostante non abbia mai brillato a Wimbledon, si è distinta nel terzo turno del torneo 2025, sconfiggendo Danielle Collins con un netto 6-3, 6-2. La polacca, che non ha mai nascosto la rivalità con l'americana, ha mostrato grande forma, avanzando agli ottavi con un tabellone favorevole, privo di ex campionesse e con poche top ten in gara. Ora affronterà Clara Tauson, in crescita dopo aver eliminato Rybakina. Se manterrà il livello dimostrato, Swiatek potrebbe cogliere un'occasione unica per progredire nel torneo.