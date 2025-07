Ex tronista Marco Filippin condannato a 11 anni e 9 mesi per truffa | incassa i soldi e non consegna i mobili

Un volto noto di Uomini e Donne, Marco Filippin, coinvolto in uno scandalo che scuote il mondo dello spettacolo e della legalità. Condannato a quasi 12 anni per truffa e bancarotta fraudolenta, il suo nome rimanda a un inquietante caso di raggiro: vendeva mobili senza mai consegnarli, intascando i soldi dei clienti. Una vicenda che mette in discussione fiducia e onestà, e che richiede una riflessione più profonda. Continua a leggere.

Marco Paolo Filippin, il 62enne è tronista del programma tv Uomini e Donne, è stato condannato in primo grado a 11 anni e 9 mesi per truffa e bancarotta fraudolenta e documentale: vendeva salotti e cucine senza mai consegnarli. Intanto incassava i soldi dei clienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

