Gli insulti sui social per Thomas D’Alba ucciso in Ucraina chi era l’ex parà della Folgore e prof che ha preferito la trincea agli aperitivi

Gli insulti sui social hanno acceso un acceso dibattito sulla figura di Thomas D’Alba, l’ex parà della Folgore e professore che ha scelto la trincea alla vita civile. Ucciso in Ucraina, il suo coraggio ha diviso opinioni e suscitato emozioni contrastanti. Chi era davvero Thomas? Un eroe o un simbolo controverso? La sua storia ci invita a riflettere sul prezzo della libertà e sul valore del sacrificio.

Thomas D’Alba è morto in battaglia mentre combatteva come «foreign fighter» a fianco dell’esercito ucraino contro le forze russe da due anni. Il 40enne originario di Legnano ed ex paracadutista della Folgore sarebbe caduto sul fronte di Sumy, la città del Donbass tornata sotto fortissima pressione delle truppe di Mosca. Ufficialmente, D’Alba risulta «missing in action», ma del suo decesso che risale a giugno aveva dato notizia l’attivista ucraino Vladislav Maistrouk, citato da Avvenire. Il ricordo di un uomo «gentile e coraggioso» e la sua scelta di vita. Maistrouk ha descritto D’Alba come «un uomo gentile e coraggioso, un italiano. 🔗 Leggi su Open.online

