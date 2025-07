Calciomercato estero è il Galatasaray la squadra in vantaggio per Osimhen! L’attaccante verso la Turchia ma c’è un nodo

Il calciomercato internazionale si infiamma con il possibile trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray, che sembra in vantaggio nella corsa per l’attaccante del Napoli. La suggestiva ipotesi di un passaggio in Turchia sta accendendo le speranze dei tifosi e alimentando discussioni tra gli addetti ai lavori. Ma dietro questa opportunità si cela ancora un nodo da sciogliere, rendendo il futuro di Osimhen tutto da scoprire.

Il destino di Victor Osimhen resta uno dei principali temi caldi del calciomercato Napoli. Dopo settimane di incertezza, una nuova pista ha preso vigore: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Galatasaray sarebbe diventato la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, è il Galatasaray la squadra in vantaggio per Osimhen! L’attaccante verso la Turchia, ma c’è un nodo

