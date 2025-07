I paesi del golfo inguaiano la Russia

I paesi del Golfo sembrano avere intrapreso una strategia inaspettata nei confronti della Russia, mentre l’OPEC+ sorprende tutti annunciando un aumento di produzione di 550.000 barili al giorno a partire da agosto. Questa decisione, presa durante un vertice virtuale e confermata da Bloomberg, solleva molte domande sulle future dinamiche del mercato petrolifero. Gli analisti si aspettavano un incremento maggiore, ma un aumento di 411.000 barili al giorno potrebbe comunque segnare un cambiamento significativo nel panorama energetico globale.

A sorpresa, l'Opec+ ha annunciato di avere raggiunto un accordo di principio per aumentare la produzione giornaliera di petrolio di 550.000 barili al giorno a partire da agosto. L'intesa, di cui riferisce Bloomberg citando alcuni delegati, è stata presa nel corso di un vertice in modalità virtuale. Gli analisti, per la verità, si aspettavano che sarebbe stato prodotto più petrolio. Ma un rialzo di 411.000 barili al giorno, in linea con quelli annunciati a maggio, giugno e luglio. L'incremento è invece maggiore, e sembra conferma la determinazione dell'Opec+ di aumentare la produzione nonostante i rischi di un eccesso di offerta che potrebbe pesare sui prezzi.

