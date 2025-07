FOTO Sport fede e natura la Marcialonga dei mille

Una giornata indimenticabile all'insegna di sport, fede e natura: la Marcialonga dei Mille ha unito mille atleti, che con sacrificio e passione hanno affrontato il percorso tra il Viale San Modestino e il suggestivo Santuario di Montevergine. Un grazie speciale a Carpenito Pietro per l'organizzazione impeccabile e all'amministrazione comunale di Mercogliano, che hanno reso possibile questa straordinaria manifestazione. La forza dello sport e della devozione si sono incontrate in un evento che resterĂ nel cuore di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stata una giornata straordinaria: circa 1000 atleti hanno preso parte con sacrificio, passione e devozione alla storica Marcialonga, percorrendo con determinazione il tragitto dal Viale San Modestino fino al suggestivo Santuario di Montevergine.  Da parte dell Pro Loco Mercogliano Un sentito ringraziamento va a Carpenito Pietro per l’organizzazione impeccabile e all’amministrazione comunale CittĂ di Mercogliano per il sostegno concreto. Grazie al comando dei Carabinieri di Mercogliano e Ospedaletto e al comando di Polizia Municipale di Mercogliano. Un grazie di cuore anche all’amico e imprenditore Carmine Marinelli e alla Fondazione Giuseppe Marinelli per il grande impegno profuso per la riuscita dell’evento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Sport, fede e natura, la “Marcialonga” dei mille

In questa notizia si parla di: marcialonga - sport - fede - natura

XXVII Marcialonga in salita Mercogliano ~ Montevergine 27 anni di sport, fede e natura Vi aspettiamo sabato 5 Luglio ? 15:30 al Viale San Modestino per il taglio del nastro ? 16:00 partenza della gara ? 19:30 premiazione degli atleti nella Piazza Vai su Facebook

FOTO/ Sport, fede e natura, la Marcialonga dei mille; Mercogliano, Marcialonga in salita; Moschiano e Taurano, chiusura notturna dell’acqua tra il 26 e il 27 giugno: l’avviso di Alto Calore.

Marcialonga, un trionfo norvegese in una festa dello sport - Il Messaggero - Sul traguardo di Cavalese, dopo aver percorso 70 chilometri in 3 ore, 5 minuti e 52 secondi, è arrivato per primo Tore ... Segnala ilmessaggero.it

Centottanta itinerari in Italia, tra natura, sport, storia e fede - Centottanta itinerari in Italia, tra natura, sport, storia e fede Silvana Mazzocchi Cammini e sentieri nascosti d'Italia è l'ultimo libro di Stefano Ardito, giornalista e scrittore "di montagna e ... repubblica.it scrive