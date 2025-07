Frattesi si opera per un’ernia inguinale | scelta concordata con l’Inter!

Davide Frattesi si prepara a sottoporsi a un intervento chirurgico per un’ernia inguinale, una decisione presa di comune accordo con l’Inter. Dopo mesi di fastidi, il centrocampista italiano punta a recuperare appieno e tornare protagonista sul campo. La scelta di operarsi rappresenta un passo fondamentale per il suo futuro, che si prospetta sempre più radioso, forse già con i colori nerazzurri. La sua rinascita è alle porte, pronto a scrivere un nuovo capitolo.

Davide Frattesi è pronto ad operarsi all’inguine per mettersi definitivamente alle spalle i dolori fisici accusati negli ultimi mesi: poi un futuro probabilmente targato Inter. LA DECISIONE – Davide Frattesi ha deciso di sottoporsi a un’operazione a causa di un’ernia inguinale che ne ha complicato non poco il finale di stagione all’Inter. Il centrocampista italiano si opererà nella prossima settimana al fine di essere al meglio per l’inizio del ritiro estivo dei nerazzurri. La volontà di Frattesi, dopo il cambio di allenatore sulla panchina dell’Inter, è ora più chiara: restare per giocarsi le sue chance con Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it