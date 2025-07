Era stato condannato per la strage di Corinaldo Andrea Cavallari fugge dopo il permesso per la laurea

Dopo aver affrontato una condanna definitiva per la tragedia di Corinaldo, Andrea Cavallari ha scelto di festeggiare il suo traguardo accademico e poi scomparire nel nulla. La sua decisione, avvolta nel mistero, solleva interrogativi sull’equilibrio tra diritto, responsabilità e il desiderio di ricominciare. Un episodio che mette in discussione i confini tra giustizia e umanità , lasciando aperti molte domande sul suo futuro e sulla verità dietro quella fuga improvvisa.

Condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva per la strage di Corinaldo (Ancona), dove l'8 dicembre 2018 morirono sei persone a seguito di un tentativo di rapina con lo spray urticante in una discoteca, si è laureato in legge all'Università di Bologna, ma dopo la cerimonia ha fatto perdere le proprie tracce. Come riporta il Corriere di Bologna, Andrea Cavallari, 26 anni, uno dei componenti della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Era stato condannato per la strage di Corinaldo, Andrea Cavallari fugge dopo il permesso per la laurea

