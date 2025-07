Luca Guadagnino dirige Artificial | al via le riprese del biopic su Sam Altman e OpenAI tra Italia e USA

Luca Guadagnino si appresta a dare vita a "Artificial", un biopic avvincente che esplora la rivoluzione di OpenAI e il genio di Sam Altman. Con set in Italia e negli Stati Uniti, il film promette di catturare l'innovazione tecnologica e le sfide umane dietro l'intelligenza artificiale. Un cast internazionale, tra cui Andrew Garfield, accompagnerà questa affascinante narrazione. La produzione sta per partire, segnando un nuovo capitolo nel cinema dedicato alla tecnologia e al suo impatto sulla società .

Luca Guadagnino sta per iniziare le riprese di Artificial, il nuovo film dedicato alla storia di Sam Altman e OpenAI, con un cast internazionale che comprende Andrew Garfield. Luca Guadagnino si prepara a iniziare le riprese di un nuovo film dedicato a OpenAI e al suo fondatore Sam Altman. Il progetto, dal titolo provvisorio Artificial, dovrebbe partire già questo mese, con set previsti in Italia e a San Francisco. Il cast include Andrew Garfield, Melissa Barrera e Yura Borisov. La conferma indiretta arriva da un recente annuncio della Torino Film Commission, che ha aperto un casting per un "film internazionale" diretto da Guadagnino, alla ricerca di comparse, in particolare residenti del Nord Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Luca Guadagnino dirige Artificial: al via le riprese del biopic su Sam Altman e OpenAI tra Italia e USA

In questa notizia si parla di: luca - guadagnino - artificial - riprese

Camere Separate, Josh O'Connor non reciterà nel film di Luca Guadagnino - Josh O'Connor non parteciperà al nuovo film di Luca Guadagnino, tratto dal romanzo di Pier Vittorio Tondelli.

Luca Guadagnino, via alle riprese a Torino. Ma quale film girerà ? https://gay.it/luca-guadagnino-torino-nuovo-film-artificial… #FilmLGBTQ Vai su X

CASTING FIGURAZIONI Hai un figlio o una figlia tra i 4 e i 14 anni? Potrebbe essere il prossimo volto di un film internazionale! La produzione del nuovo progetto di Luca Guadagnino è alla ricerca di figurazioni minorenni, sia maschi che femmine. Le riprese Vai su Facebook

Luca Guadagnino dirige Artificial: al via le riprese del biopic su Sam Altman e OpenAI tra Italia e USA; Luca Guadagnino, via alle riprese a Torino. Ma quale film girerà ?; La crisi del cinema italiano e il ruolo dell'AI. Parla Luca Guadagnino.

Luca Guadagnino, via alle riprese a Torino. Ma quale film girerà? - Tra luglio e settembre il regista di Chiamami col tuo nome girerà il suo nuovo film in Italia. Scrive gay.it

Casting per un nuovo film di Luca Guadagnino: mistero e ipotesi sul progetto - La Torino Film Commission annuncia un casting per un nuovo film di Luca Guadagnino, con riprese nel Nord Italia tra luglio e settembre, alimentando speculazioni su titoli come "Separate Rooms" e "Arti ... Riporta ecodelcinema.com