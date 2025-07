Apice e San Leucio del Sannio, pensionamento per l’ingegnere capo Stanislao Giardiello.

Il pensionamento dell’ingegnere capo Stanislao Giardiello segna una pietra miliare nel cuore delle comunità di Apice e San Leucio del Sannio. Un momento di celebrazione che ha riunito tutto il patrimonio umano e professionale di un uomo stimato, accompagnato dall’affetto della famiglia e delle istituzioni. Con decenni di dedizione, Stanislao ha lasciato un’impronta indelebile nel territorio, pronto ora a dedicarsi ai nuovi capitoli della sua vita.

Tempo di lettura: 2 minuti C’erano, in pratica, tutti e due gli apparati comunali al Castello dell’Ettore di Apice a fare gli auguri a Stanislao Giardiello, ingegnere capo dei Comuni di Apice (dal 1991) e San Leucio del Sannio (dal 2013), per il quale il 30 giugno scorso è stato l’ultimo giorno di servizio. Alla festa erano presenti la moglie Teresa Giangregorio e i tre figli Francesco, Maria Carmen e Paola. Apprezzato per le sue competenze e per il garbo che ne ha sempre contraddistinto l’operato e i rapporti personali, l’ingegnere Giardiello, non senza tradire una comprensibile emozione per l’affetto con il quale si è visto circondato dai suoi oramai ex-colleghi, ha ringraziato tutti sottolineando l’esperienza, anche sul piano umano, maturata nello stare a contatto con i colleghi e nel servire le due comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it