Vlahovic il miraggio Haaland e quel contrattone sciagurato Ma lo scontro è un danno per tutti

Vlahovic, il gioiello serbo, si trova ora in un limbo tra sogno e realtà: il confronto con Haaland lo ha messo in ombra, mentre il contratto pesante rischia di diventare un boomerang. Lo scontro 232 evidenzia quanto questa situazione sia dannosa per tutti. Dusan meriterebbe di competere ancora ai massimi livelli, ma per farlo potrebbe dover fare qualche passo indietro. La Juventus ha il compito di cedere senza troppi traumi, preservando il valore e il futuro del club.

Dusan doveva competere con il norvegese come miglior centravanti al mondo, adesso il paragone appare impietoso. Lui dovrebbe concedere qualcosa per ripartire altrove, e la Juve cederlo nella maniera meno dolorosa possibile.

