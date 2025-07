Texas il bilancio sale a oltre 50 morti | ancora disperse 27 bambine

L’alluvione devastante in Texas continua a mietere vittime e a seminare dolore. Con oltre 50 morti, tra cui 15 bambini, e 27 giovani ancora disperse, il bilancio si aggrava di ora in ora. Operazioni di soccorso intense sono in corso, con più di 1.000 volontari impegnati per salvare vite e riportare un barlume di speranza. Il governatore Greg Abbott ha dichiarato lo stato di emergenza, sottolineando la gravità della situazione.

Si aggrava il bilancio dell’ alluvione che ha investito e distrutto il campo estivo Camp Mystic in Texas. Sono almeno 51 i morti tra cui 15 bambini, mentre 27 ragazze risultano ancora disperse (il numero, secondo le autorità, potrebbe essere più alto). Almeno 850 persone sono state tratte in salvo dalle squadre di ricerca e soccorso che contano oltre 1.000 soccorritori in campo. Il governatore del Texas Greg Abbott ha dichiarato lo stato di calamità naturale per 15 contee colpite dalle inondazioni e il servizio meteorologico nazionale di San Antonio ha esteso l’ allerta alluvione fino a domenica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Texas, il bilancio sale a oltre 50 morti: ancora disperse 27 bambine

