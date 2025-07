Calciomercato Milan Vlahovic nuovo attaccante? Sì a queste condizioni

Il calciomercato del Milan si infiamma con il possibile arrivo di Dusan Vlahovic, ancora legato alla Juventus da un anno di contratto. Le trattative sono in fermento e le condizioni per il trasferimento potrebbero cambiare rapidamente. Ma quali sono davvero le possibilitĂ di vedere il giovane attaccante serbo indossare la maglia rossonera? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le prospettive di questa intrigante operazione di mercato.

Dusan Vlahovic, legato alla Juventus da un altro anno di contratto, al Milan in questa finestra di calciomercato? Ecco come stanno le cose. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Vlahovic nuovo attaccante? Sì a queste condizioni

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - vlahovic - attaccante

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Il futuro di Vlahovic alla Juventus è incerto e il Milan resta alla finestra. L'attaccante serbo potrebbe andare via a zero nel 2026. Se Vlahovic non rinnova... che occasione! #Milan #Calciomercato #DusanVlahovic #milannews24 #vlahovic #vlahovicmilan Vai su Facebook

#Calciomercato | #Milan, nuovi contatti per #Retegui: i rossoneri vogliono un nuovo attaccante. C'è anche #Vlahovic ma c’è il nodo dell’ingaggio Vai su X

Milan, Vlahovic primo obiettivo per l’attacco. Retegui costa più di 50 milioni; Calciomercato Milan, i due nomi richiesti da Allegri per l'attacco; Milan, rebus attaccante: contatti per Retegui, nodo ingaggio per Vlahovic.

Calciomercato, Vlahovic a zero: la svolta per la firma - Il nuovo affare in Serie A a zero: la soluzione immediata per il futuro ... calciomercato.it scrive

Vlahovic-Milan, emerge una nuova possibilità per vederlo in rossonero - L’intricato futuro di Dusan Vlahovic: gli scenari sul tavolo tra Juventus, Milan e altri club europei. Come scrive notiziemilan.it