Mi dicono che ai concerti parlo poco ma quello che voglio trasmettere è nelle canzoni | Ultimo conquista San Siro e lancia anche una stoccata alla stampa

Le emozioni vibrano nell’aria di San Siro, dove Ultimo ha conquistato il cuore di un pubblico variegato e appassionato. Con le sue canzoni, più che parlare, ha trasmesso un messaggio potente, unendo generazioni e lanciando una frecciatina alla stampa. La festa nel parterre, gli applausi e la ola sugli spalti sono la prova del suo impatto. Perché, alla fine, ciò che conta è la connessione autentica che crea con chi lo ascolta.

Un pubblico molto caloroso. Festa nel parterre, applausi, la ola sugli spalti. Bambini, adolescenti, coppie di fidanzati giovani, ma anche adulti. Il colpo d'occhio del sold out c'era, abbiamo chiesto all'organizzatore Vivo Concerti il numero esatto dei presenti allo stadio, ieri sera. "Era sold out, non siamo numeri", è stata la risposta. Ultimo (vero nome Niccolò Moriconi) ha una grande forza aggregratrice e piace a più generazioni. Per spiegare il legame che in otto anni di carriera ha creato con i suoi fan basterebbe la scritta proiettata ieri 5 luglio, in apertura di concerto allo stadio San Siro di Milano tutto esaurito, sul grande ledwall centrale: " Noi siamo Ultimo ".

