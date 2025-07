Tragedia in Texas drammatico il bilancio | almeno 50 morti per le alluvioni disperse 27 bambine

Una tragedia senza precedenti scuote il Texas: le alluvioni improvvise e devastanti hanno causato almeno 50 vittime, tra cui 15 bambini, e disperse 27 bambine durante una vacanza al Camp. La comunità è in ginocchio, mentre i soccorritori lottano contro le acque impetuose del fiume Guadalupe. La speranza di ritrovare vivi le piccole si fa sempre più fragile, ma l’unione e la solidarietà non si fermano.

Emergenza drammatica: il bilancio delle vittime continua a salire. Il Texas è in ginocchio dopo le devastanti alluvioni che hanno causato almeno 50 morti, tra cui 15 bambini. In queste ore si cercano ancora 27 bambine disperse, travolte dall'improvvisa esondazione del fiume Guadalupe, le cui acque sono salite di sei metri in appena due ore a causa delle piogge torrenziali. Le piccole si trovavano in vacanza al Camp Mystic, un noto campo estivo cristiano per ragazze situato lungo le rive del fiume. Da venerdì notte, le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, ma il maltempo persistente complica le ricerche, riducendo drasticamente le possibilità di trovare superstiti.

