L' Isola dei Famosi | Cristina Plevani spera in un futuro da opinionista | Sono str*nza perché diretta

In una lunga intervista post-vittoria, la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2025 svela emozioni, riflessioni, sogni e delusioni. Con il desiderio, neanche troppo velato, di un ruolo da opinionista in TV. A venticinque anni dalla storica vittoria al primo Grande Fratello, Cristina Plevani torna a trionfare nel mondo dei reality vincendo l'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi. In un'intervista a Fanpage.it, la vincitrice ha raccontato com'è stato il ritorno alla vita reale dopo due mesi di isolamento, confidando sogni, paure e desideri per il futuro. "Mi sono sempre mostrata per quella che sono. Non ho mai avuto filtri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it