Gaza aiuti da organismi internazionali

In un contesto di crisi senza precedenti a Gaza, le organizzazioni internazionali si preparano a fornire un prezioso supporto umanitario. Secondo fonti israeliane, gli aiuti nel Nord della Striscia saranno gestiti da enti globali, nonostante le tensioni con la creazione della GHF, lanciata da Usa e Israele contro Hamas. Il Programma Alimentare Mondiale si impegna a consegnare fino a 600 camion al giorno, con l'autorizzazione di Israele per 100. Un passo cruciale verso la speranza e la solidarietĂ .

10.54 Secondo le dichiarazioni di un funzionario israeliano, gli aiuti umanitari nel Nord di Gaza saranno gestiti da organizzazioni internazionali. Così il Times of Israel. Questo, malgrado la creazione di GHF, fondazione voluta da Usa e Israele per tagliare fuori Hamas. Il Programma alimentare mondiale Onu si dice pronto a portare 5-600 camion al giorno;Israele ne autorizza 100giorno. L'ok all'ingresso degli aiuti nella notte. Il Gabinetto di sicurezza israeliano avrebbe autorizzato anche l'istituzione di aree umanitarie a Gaza Sud. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

