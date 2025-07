Ex detenuto denuncia le condizioni del carcere di Vigevano | Ho visto un 19enne darsi fuoco

Le drammatiche testimonianze provenienti dal carcere di Vigevano hanno acceso i riflettori su condizioni degradanti e violazioni dei diritti umani. Quasi 50 detenuti si sono uniti in una denuncia ufficiale, scuotendo l’opinione pubblica e stimolando un’interrogazione parlamentare. Un ex detenuto ha descritto il carcere come “un manicomio”, rivelando una realtà sconcertante che richiede interventi immediati. È ora di fare luce su questa emergenza penitenziaria.

Quasi 50 detenuti del Carcere di Vigevano hanno denunciato le condizioni degradanti che esistono all'interno dell'Istituto. Da qui è nata una denuncia "per violazione dei diritti fondamentali" contro il carcere e un'interrogazione parlamentare di Marco Lacarra (PD). Per dar seguito a tutto questo, un ex detenuto ha raccontato a Fanpage.it la sua esperienza all'interno del carcere: "Un manicomio, un luogo dove la gente muore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

