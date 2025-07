Bomba davanti a un edificio in centro l' esplosione e il panico tra i residenti | obiettivo un uomo

Un’ombra di terrore si è diffusa nel cuore di Canosa: una potente esplosione ha scosso un edificio centrale, seminando panico tra passanti e residenti. L’obiettivo era un uomo e l’atto sembra essere un messaggio inquietante di violenza e minaccia. La comunità è sotto shock, mentre le autorità indagano per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza di tutti. La città ora si interroga: cosa ci attende dopo questa devastante azione?

Hanno piazzato una bomba in una delle zone centrali di Canosa e sono scappati seminando terrore tra i passanti e i residenti del posto, che hanno avvertito un boato violento udito in tutta la.

Brillamento di una bomba, scatta l'evacuazione per i residenti: tutte le informazioni - A seguito del brillamento di una bomba inesplosa, il 25 aprile si procederà con la bonifica di un ordigno da 500 libbre rinvenuto in via Cascine ad Argenta.

