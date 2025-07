Dalai Lama festeggia i 90 anni definendosi ' semplice monaco'

Il Dalai Lama, celebrando i suoi 90 anni, si definisce con umiltà un "semplice monaco buddista", preferendo la spiritualità alla festa. In un gesto di profonda pace e speranza, ha dedicato questa speciale giornata alle preghiere per la pace mondiale, circondato dai canti dei monaci e delle monache sulle colline himalayane di McLeod Ganj. La sua vita, esempio di resilienza e compassione, continua a ispirare il mondo intero.

Definitosi un "semplice monaco buddista" e di solito poco propenso a festeggiare i compleanni, il Dalai Lama, Tenzin Gyatso, ha invece celebrato oggi il suoi 90 anni pregando per la pace. Canti di monaci e monache in tonaca rossa hanno risuonato dai templi sulle colline himalayane di McLeod Ganj, nell'Hinchal Pradesh, in India, che il Dalai Lama ha eletto come dimora in esilio da quando fu costretto a fuggire da Lhasa e dal Tibet durante l'invasione militare e le successive repressioni cinesi nel 1959 insieme a migliaia di altri tibetani. "Sono solo un semplice monaco buddista; di solito non partecipo a festeggiamenti per i compleanni", ha detto il leader buddista Premio Nobel per la Pace in un messaggio, ringraziando coloro che lo festeggiavano insieme a lui per aver colto l'opportunità di "coltivare pace mentale e compassione".