Maltempo al Nord parchi chiusi a Milano per vento e temporali Liguria sotto la grandine Tregua dal caldo | ecco fino a quando

Il maltempo continua a scuotere l’Italia, con parchi chiusi a Milano e temporali intensi che imperversano in Liguria, portando grandinate e piogge torrenziali. Le condizioni meteo avverse stanno influenzando la vita quotidiana, mentre una tregua dal caldo si prospetta all’orizzonte. Ma fino a quando durerà questa perturbazione? Ecco le previsioni aggiornate per affrontare al meglio i prossimi giorni.

Roma, 6 luglio 2025 – Continua il maltempo nel Nord Ovest dell’Italia, mentre persiste l’afa al Centro-Sud. In Liguria temporali e grandinate nella zona di Sestri Levante e Moneglia in particolar modo in Liguria. A Sestri Levante e Moneglia, temporali, forti piogge e qualche sparsa grandinata insistono ormai da due ore sul territorio. A Milano nella giornata di oggi sono stati chiusi i parchi cittadini per la previsione di forti raffiche di vento, grandine e temporali. Il maltempo determinerà da domani l’abbassamento delle temperature concedendo la prima tregua dall’ondata di calore di calore nordafricano che ha fatto registrare temperature bollenti da Nord a Sud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maltempo al Nord, parchi chiusi a Milano per vento e temporali. Liguria sotto la grandine. Tregua dal caldo: ecco fino a quando

In questa notizia si parla di: temporali - liguria - maltempo - nord

Maltempo in Liguria, prolungata l’allerta gialla per temporali | Le previsioni - Maltempo prolungato in Liguria con allerta gialla per temporali. Secondo le previsioni di Arpal, le precipitazioni potrebbero essere intense e in lento movimento, soprattutto nel settore centrale, per poi spostarsi verso il Levante.

#Maltempo #Liguria, temporale autorigenerante sul Ponente: accumuli di oltre 100mm e #grandine Vai su Facebook

Italia divisa tra nubifragi e caldo rovente. Oggi allerta arancione per temporali in Lombardia - Maltempo, temporali, forti precipitazioni e grandinate in Liguria; Maltempo piogge e temporali sulla Liguria, allerta gialla fino a mezzanotte; Maltempo in Liguria, Allerta Gialla per temporali domani.

Maltempo piogge e temporali sulla Liguria, allerta gialla fino a mezzanotte - Da questa mattina alle 8 è scattata l’allerta gialla per temporali nelle zone centrali e di levante della regione (zone B, C, E), valida ... Come scrive telenord.it

Maltempo, oggi allerta meteo gialla e arancione per forti temporali: ecco le regioni a rischio - La Protezione Civile ha diramato per oggi, 6 luglio 2025, un'allerta meteo gialla e arancione su alcune regioni: ecco quali ... Scrive notizie.it