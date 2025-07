Alluvione Texas Meloni | Dolore per la devastante notizia vicini al popolo Usa

un gesto di solidarietà e vicinanza umana in un momento di grande dolore. La tragedia che ha colpito il Texas ci ricorda quanto sia importante unire gli sforzi e le emozioni per supportare chi attraversa momenti difficili. In questo fragile istante, l’Italia si stringe al popolo statunitense, condividendo il dolore e la speranza di una pronta ripresa.

ROMA – “Apprendo con dolore la notizia della devastante alluvione che questa notte ha colpito la contea di Kerr, in Texas, causando numerosi morti e molti dispersi, fra i quali ci sarebbero anche diversi bambini presenti nell’area per un campo estivo. Tutta la mia più sincera vicinanza, e quella del Governo italiano, ai familiari delle vittime e al popolo degli Stati Uniti”. E’ quanto afferma la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, in riferimento all’alluvione in Texas. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Alluvione Texas, Meloni: “Dolore per la devastante notizia, vicini al popolo Usa”

