Renzi il rottamato Daniela Ranieri dialoga con Alessandro Di Battista | rivedi l’incontro a Paper Fest

Un affascinante confronto tra passato e presente: Renzi, il rottamato, dialoga con Daniela Ranieri e Alessandro Di Battista a Paper Fest, una rassegna che non smette di sorprendere. Scopri come queste voci si sono confrontate sui temi più caldi della politica italiana, rivivendo l'incontro imperdibile e il programma completo dell'evento. Resta con noi e lasciati coinvolgere da questa analisi critica e appassionata.

Rivedi la presentazione di Renzi, il rottamato, con l'autrice Daniela Ranieri insieme ad Alessandro Di Battista, alla rassegna Paper Fest Scopri il programma completo della manifestazione

Ranieri presenta “Il rottamato”: “Ecco perché è ancora necessario parlare di Renzi”. Travaglio: “La destra ha un pregio: non lo vuole” - Ranieri presenta il Rottamato: ecco perché è ancora necessario parlare di Renzi. Tra ricordi di un tempo in cui sembrava l'uomo nuovo e la destra che non lo desidera, emerge il ruolo di un leader che ha segnato la politica italiana.

Intervista a me su Il Rottamato, di Pippo Russo https://mowmag.com/culture/abbiamo-letto-il-rottamato-libro-su-matteo-renzi-di-daniela-ranieri-del-fatto-ma-com-e-ce-l-ha-spiegato-la-giornalista-in-questa-intervista-parla-di-futuro-ma-e-una-bolla-vuota… @Pap Vai su X

‘Il Rottamato. Antropologia di Matteo Renzi’, la presentazione a Roma del libro di Daniela Ranieri con la mia prefazione «Se questo libro avesse una colonna sonora, sarebbe la musichetta frenetica delle comiche di Benny Hill» (Marco Travaglio) ‘IL ROTTA Vai su Facebook

“Il rottamato. Antropologia di Matteo Renzi”: Daniela Ranieri presenta il suo nuovo saggio; Abbiamo letto Il Rottamato, libro su Matteo Renzi di Daniela Ranieri del Fatto, ma com’è? Ce l’ha spiegato la giornalista in questa intervista: “Parla di futuro, ma è una bolla vuota”; Travaglio e Ranieri presentano “Il rottamato”: “Renzi? Non ha numeri, ma fa ancora danni”.

Travaglio e Ranieri presentano “Il rottamato”: “Renzi? Non ha numeri, ma fa ancora danni” - Alla Mondadori di Roma la presentazione del libro di Daniela Ranieri su Matteo Renzi, tra ironie taglienti e riflessioni sul suo impatto culturale. Si legge su msn.com

Travaglio accusa Renzi: come ha portato Giorgia Meloni al governo - Marco Travaglio e Daniela Ranieri smontano la figura di Matteo Renzi durante la presentazione del libro "Il rottamato". Lo riporta msn.com