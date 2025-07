Furti a raffica l' appello dei commercianti al questore | Sicurezza impegno concreto

Dopo una serie di furti a raffica, i commercianti di Taranto si sono stretti al Questore in un appello accorato, chiedendo un impegno concreto per garantire la sicurezza. La loro voce, portata direttamente nelle mani delle autorit√†, sottolinea l‚Äôurgenza di azioni efficaci per proteggere il cuore pulsante del commercio locale. √ą arrivato il momento di trasformare le parole in fatti concreti, affinch√© la citt√† possa ritrovare serenit√† e fiducia.

Dopo i furti a raffica nei negozi arriva il confronto con il Questore di Taranto. Con i rappresentanti dei commercianti che hanno portato direttamente a domicilio la richiesta di maggiore sicurezza.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Furti a raffica, l'appello dei commercianti al questore: ¬ęSicurezza, impegno concreto¬Ľ

In questa notizia si parla di: furti - raffica - commercianti - questore

Raffica di furti a Bellizzi: nel mirino una ludoteca, una palestra e un centro estetico - Una sequenza preoccupante di furti ha colpito Bellizzi, con ladri che hanno preso di mira una ludoteca, una palestra e un centro estetico all'interno di un unico complesso commerciale.

Furti a raffica, l'appello dei commercianti al questore: ¬ęSicurezza, impegno concreto¬Ľ; Cagliari, sistema di allarme anti-spaccata: patto tra Prefettura e commercianti; Spaccate nei negozi a Trento, pressing degli esercenti sul sindaco: ¬ęIl clima √® insostenibile¬Ľ.

Appello al questore, «Troppi furti in città» - Con i rappresentanti dei commercianti che hanno portato direttamente a domicilio la richiesta di maggiore sicurezza ... Scrive msn.com

Raffica di furti, il questore blinda la zona - Il Resto del Carlino - Raffica di furti, il questore blinda la zona Rivalta ieri è stata controllata da una quindicina di agenti di polizia locale e questura, che hanno identificato ottanta persone ... Segnala ilrestodelcarlino.it