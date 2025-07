Taranto e quel mercatino del pesce che scompare

Il mercatino del pesce di Taranto, un tempo cuore pulsante della Città Vecchia e dell’economia locale, sta scomparendo. Un simbolo di tradizione, cultura e vita quotidiana ormai dissolto nel passato, lasciando un vuoto nel cuore dei tarantini e del turismo che desideravamo riscoprire. Questa perdita non è solo un ricordo, ma un segnale di una trasformazione che richiede attenzione e riflessione. È il momento di chiedersi come preservare le nostre radici.

Tarantini Time Quotidiano Un tempo rappresentava un angolo caratteristico della Città vecchia, “abba’sce a’ Marine”: oggi non c’è più. E fa davvero male per quanti sono legati alle tradizioni, all’economia del mare (pensiamo alla mitilicoltura in crisi) e per quel turismo che tutti invochiamo. Sinceri: stavolta prendiamo spunto da un post su Facebook firmato da Nello De Gregorio, operatore culturale molto più che conosciuto, che specie a Taranto Vecchia dedica impegno, passione e soprattutto amore. De Gregorio ha ricordato un angolo caratteristico dell’Isola, appunto il mercatino del pesce, tanto bistrattato negli ultimi anni dagli amministratori locali al punto da sancirne la scomparsa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto e quel mercatino del pesce che scompare

In questa notizia si parla di: taranto - mercatino - pesce - scompare

Taranto, bomba carta al mercato del pesce - Quotidiano Di Puglia - Ed ha danneggiato la saracinesca e l’ingresso di uno dei box del mercato del pesce del rione Tamburi. Lo riporta quotidianodipuglia.it

Taranto, Michele esce di casa per andare al mercato e scompare - Leggo.it - Taranto, Michele esce di casa per andare al mercato e scompare E' uscito di casa all'alba di ieri per recarsi ai mercati generali. Da leggo.it