Natale attese 163 milioni di presenze

11.00 Per le festività nelle strutture ricettive sonocirca 16,3di, dato in flessione dell'1,5% rispetto al 2023. Il mercato turistico rallenta, quindi, dopo 2 anni di forte crescita,stima il Centro studi turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti. Cali attesi sia per i turisti italiani (-1,9%) sia per quelli stranieri (-1%). Montagna e città d'arte sono le mete che intecettano la maggior quota di turisti. Per le località sciistiche previsto un trend in crescita dello 0,3%.