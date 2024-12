Oasport.it - LIVE Trento-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: pochi minuti al via della finale iridata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.16 Italiani e brasiliani si affrontano per la seconda volta nel giro digiorni. Nella terza giornatafase a gironi ilha sconfitto in cinque set l’Itas Trentino (25-19, 21-25, 25-18, 16-25, 12-15), a cui però bastava conquistare un punto per garantirsi la vittoria del girone.18.13 Il primo risultato da segnalare in questa ultima giornata delperè la vittoria del Foolad Sirjan Iranian ai danniCucine Lube Civitanova (23-25, 25-23, 21-25, 26-24, 19-17). Grazie a questo successo gli iraniani salgono sul gradino più basso del podio.18.10 Buona sera amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale didelperdi