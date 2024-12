Biccy.it - Javier e Helena in disaccordo sulle accuse di Zeudi: “Passato da maniaco”

Leggi su Biccy.it

LediDi Palma pesano come macigni sul clima che si respira in queste ore nella casa del Grande Fratello. Nonostante la gieffina preferisce che non se ne parli (e gli autori la stanno supportando in questa scelta), i concorrenti nelle ultime 24 ore hanno discusso in più occasioni di quello che è accaduto.venerdì notte è scoppiata a piangere e avrebbe accusato Emanuele Fiordi di averla toccata sotto le coperte. Ieri seraMartinez ePrestes hanno espresso le loro opinioni su quanto detto dalla loro coinquilina.non sono d’accordo sulla reazione diha spiegato come mai crede cheabbia esagerato: “Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. . L’ha fatto passare per una persona che non è. Ha tirato in ballo un discorso forte in maniera troppo leggera.