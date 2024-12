Ilfattoquotidiano.it - Draghi, l’avvertimento all’Ue: “Tenere bassi i salari e puntare sull’export è una strategia non più sostenibile. Serve una riforma dei mercati”

“Le politiche europee hanno tollerato una bassa crescita deicome strumento per aumentare la competitività esterna, aggravando la debolezza del ciclo reddito-consumo. Tutti i governi disponevano di uno spazio fiscale per contrastare la debolezza della domanda interna, ma almeno fino alla pandemia hanno scelto deliberatamente di non utilizzare questo spazio. Complessivamente, la politica ha rivelato una preferenza per una particolare costellazione economica, basata sull’utilizzo della domanda estera e sull’esportazione di capitali con livelliali. Una costellazione che non sembra più“. A dirlo è l’ex premier ed ex governatore della Bce Mario, intervenendo a Parigi al Simposio annuale del Centre for economic policy research (Cepr). “Se l’Ue emettesse debito congiuntamente”, ha poi spiegato, “potrebbe creare uno spazio fiscale aggiuntivo da utilizzare per limitare i periodi di crescita inferiore al potenziale.