Sport.quotidiano.net - Carrarese, è mancato solo il gol: contro il Brescia finisce 0-0

, 15 dicembre 2024 – Si vedelaal Rigamonti ed alla fine il pareggio va stretto alla squadra di Calabro che è stata l’unica a creare occasioni da rete, fallendone anche di clamorose. Al 16’ Zanon ha scaldato per la prima volta le mani di un attento Lezzerini con un tiro da fuori. Al 19’ Zuelli si è divorato il gol calciando di prima intenzione nella porta sguarnita da dentro l’area dopo un errato passaggio del portiere ma non ha inquadrato la porta. Ancora più eclatante è stato l’errore del centrocampista al 29’ quando a tu per tu con Lezzerini, smarcato da una palla filtrante perfetta di Giovane, si è fatto ipnotizzare. Nella ripresa il canovaccio non è cambiato con laa fare la partita. In avvio Shpendi hauna girata abbastanza semplice su azione d’angolo ed al 71’ Giovane si è liberato bene al tiro dal limite sfiorando il palo.