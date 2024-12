Calciomercato com – Juventus fischiatissima non vince quasi mai e annoia | è nettamente peggiorata dall’anno scorso|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-15 00:35:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:Juve. Pareggia per miracolo all’ultimissimo minuto contro il Venezia ultimo in classifica. Senza alibi né giustificazioni, la squadra di Thiago Motta nonmai perché non giocamai bene. Questa è la verità, che pure si cerca di ammortizzare con le scuse degli assenti e del noviziato tecnico. Non prendiamoci in giro, dai. Alla fine allatocca anche andare sotto la curva a chiedere scusa alla curva che fischia. Una scena così umiliante non si era mai vista allo Stadium. E non è proprio da Juve. Come la classifica, del resto. Adesso i punti di stacco dall’Atalanta capolista diventano 9. 28 punti in 16 giornate sono pochi, naturalmente causati anche dal quarto pareggio consecutivo in campionato, secondo di seguito agguantato come un sospiro al fischio finale.