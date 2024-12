Ilrestodelcarlino.it - Pollaio a fuoco: “Un atto vile”

Grottammare (Ascoli), 14 dicembre 2024 – Un incendio, probabilmente, di origine dolosa, quello divampato intorno alle 19,30 di giovedì in unlungo via Lucania a Grottammare. Una sorta di allevamento cresciuto negli anni all’interno di un recinto sulla scarpata superiore della stradina che da zona San Francesco, confine con San Benedetto, esce sulla nazionale di fronte alla Chiesa Gran Madre di Dio, scavalcando la galleria dell’autostrada. L’ultimo tr, per chi la percorre da sud verso nord, è senza uscita. Il proprietario del frustolo di terra ereditato dai genitori, che vive nelle case popolari del paese alto di Grottammare, per passione, ma anche per sbarcare il lunario, ha realizzato con vecchi materiali, delle gabbie di legna e rete, dove alleva papere, galline, tacchini. Non tutti i vicini, evidentemente, vedono di buon occhio quel baraccato sul pendio della strada che nel tempo ha creato diversi malumori.